Monogatari Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Monogatari untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen die Diskussionen rund um Monogatari. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Monogatari liegt bei 80,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "schlecht"-Bewertung. Der RSI25 hingegen liegt bei 55,39, was bedeutet, dass Monogatari weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier hier als "neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +16,35 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-2,04 Prozent), was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Monogatari konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmung verzeichnet werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "gut" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.