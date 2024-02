Monogatari Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Monogatari-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit 0,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, befindet. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +17,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Monogatari diskutiert. An acht Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den vergangenen Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Monogatari-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Die gestiegene Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führt jedoch zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Monogatari-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine gute Bewertung.