Mongolian Mining Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Mongolian Mining liegt bei 22,71, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 20, was auch als Anzeichen für eine überverkaufte Situation interpretiert wird und somit ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Mongolian Mining betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Mongolian Mining diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut", was darauf hindeutet, dass die Stimmung als positiv eingestuft werden muss.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mongolian Mining in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mongolian Mining wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Mongolian Mining derzeit mit einem GD200-Wert von 3,21 HKD ein "Gut". Der Kurs der Aktie (8,87 HKD) verläuft um +176,32 Prozent über diesem Trendsignal, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,77 HKD, was einer Abweichung von +85,95 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".