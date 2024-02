Mongolia Growth Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Betrachten wir nun den RSI von Mongolia Growth für die letzten 7 Tage, der momentan bei 76,92 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 58,46, was darauf hindeutet, dass Mongolia Growth weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mongolia Growth daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse betrachten wir die gleitenden Durchschnittswerte für 50- und 200-Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt für Mongolia Growth beträgt aktuell 1,35 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,45 CAD liegt, was eine positive Abweichung von 7,41 Prozent zeigt. Auf Basis dieses Indikators erhält Mongolia Growth eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,5 CAD, was nahe am letzten Schlusskurs (-3,33 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Mongolia Growth auf dieser Analysegrundlage. Insgesamt wird Mongolia Growth auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz, also die Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Mongolia Growth durchschnittlich sind. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.