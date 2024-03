Mongolia Growth Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktienanalyse der Mongolia Growth-Aktie basierend auf der technischen Analyse ergibt eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,38 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,41 CAD, was einem Unterschied von +2,17 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,49 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,37 Prozent). Daher erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Schlecht"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf die Mongolia Growth-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mongolia Growth-Aktie liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (56,16) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für die Mongolia Growth-Aktie.