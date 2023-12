Mongolia EnergyLtd Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Mongolia Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,69 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,46 HKD weicht somit um -33,33 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,45 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht daher nur um +2,22 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mongolia Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mongolia Energy liegt bei 68,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde die Mongolia Energy in den letzten zwei Wochen von den Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Mongolia Energy-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien.