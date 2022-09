Mongolei: Premierminister trifft große Filmstudios, um über die Entwicklung der Filmindustrie zu sprechen

Ulaanbaatar, Mongolei (ots/PRNewswire) -Der mongolische Premierminister L. Oyun-Erdene ist heute mit großen Hollywood-Studios und Filmgesellschaften zusammengetreten, um zu besprechen, wie die internationale Entwicklung und Förderung der mongolischen Filmindustrie gemeinsam vorangetrieben werden kann.Zu den Teilnehmern des Treffens gehörten hochrangige Vertreter von HBO, Netflix, Paramount Pictures und Warner Brothers, die sich alle auf Einladung des mongolischen Kulturministers Nomin Chinbat in Ulaanbaatar aufhalten.Bei der Eröffnung des Treffens erläuterte der Premierminister die Bemühungen der Regierung um die Entwicklung der Kreativwirtschaft in der Mongolei im Rahmen der Stärkung und Diversifizierung der Wirtschaft des Landes. Die Entwicklung der Kreativwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Konjunkturpolitik der Mongolei und bietet die Möglichkeit, eine neue, unabhängige Wachstumsquelle unabhängig vom Bergbau zu erschließen.Der Premierminister betonte, die Regierung sei entschlossen, in der Mongolei ein günstiges Umfeld für Dreharbeiten zu schaffen, um die Filmindustrie voranzubringen. Das mongolische Gesetz zur Förderung der Filmkunst wurde 2021 verabschiedet und Anfang 2022 in Kraft gesetzt.Mit dem Gesetz wurden wettbewerbsfähige Anreize eingeführt, darunter ein Programm zur Rückerstattung von Filmproduktionskosten, um große internationale Produktionen und Studios bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen, mehr Investitionen in die Mongolei zu locken, den Tourismus zu fördern und das Bewusstsein für das einzigartige Erbe des Landes zu schärfen.Der Besuch der führenden Filmschaffenden fällt mit der „FAM TOUR-2022" zusammen, einer gemeinsamen Initiative des Kulturministeriums der Mongolei und des Nationalen Filmrats der Mongolei, die darauf abzielt, die Anreize für Dreharbeiten in der Mongolei, die Tätigkeit des Rates und die wunderschöne Landschaft der Mongolei bekannter zu machen. Sie läuft von 14. bis 19. September.Im weiteren Verlauf ihres Besuchs in der Mongolei, der bis zum 19. September dauert, werden die Filmverantwortlichen mit Filmemachern, Regisseuren, Produzenten und Künstlern aus der Mongolei zusammentreffen, darunter Nomadia Pictures und das Weltklasse-Aufnahmestudio B Production. Außerdem besuchen sie das mongolische Nomaden-Touristencamp und sehen sich im Terelj-Nationalpark eine Pferdestuntshow an.Im Anschluss an das Treffen erklärte der mongolische Premierminister L. Oyun-Erdene:„Die Kreativwirtschaft der Mongolei hat das Potenzial, sich zu einer tragenden Säule unserer Wirtschaft zu entwickeln, und die Stärkung unserer Partnerschaft mit diesen führenden Filmgesellschaften ist der Schlüssel zu Fortschritten in diesem Bereich im Rahmen unserer neuen Konjunkturpolitik."„Ich freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit und darauf, dass sich in den kommenden Jahren immer mehr Studios für die Mongolei entscheiden und so dazu beitragen, dass unsere Filmindustrie zu einer festen Größe auf der Landkarte wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900050/The_Government_of_Mongolia.jpgPressekontakt:Michael Dowsett,mdowsett@atticuscomms.com,+44 (0) 7539324008Original-Content von: The Government of Mongolia, übermittelt durch news aktuell