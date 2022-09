MongoDB-Aktie stürzt nach Q2-Ergebnissen ab: 4 Analysten zerlegen den Druck

Aktien von MongoDB Inc. (NASDAQ:MDB) stürzten am Mittwoch im nachbörslichen Handel ab, nachdem das in New York ansässige Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und eine schwache Prognose abgegeben hatte. RBC Capital Markets Analyst Rishi Jaluria bekräftigte sein "Outperform Buy"-Rating und reduzierte das Kursziel von $400 auf $350. MongoDB meldete gemischte Ergebnisse, mit einem Umsatz von 304 Millionen… Hier weiterlesen