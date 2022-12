MongoDB Aktie: Das ist beeindruckend!

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert Mongodb per 19.12.2022, 11:00 Uhr bei 203.1 USD. Mongodb zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mongodb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mongodb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mongodb als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 10 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 276,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 36,22 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 203,1 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Mongodb derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 274,15 USD, womit der Kurs der Aktie (203,1 USD) um -25,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 173,07 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +17,35 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Mongodb auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Mongodb sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.