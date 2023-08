MongoDB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert Mongodb per 07.08.2023, 17:12 Uhr bei 388.68 USD. Mongodb zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mongodb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mongodb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mongodb. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Mongodb wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 15 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Mongodb liegt im Mittel wiederum bei 289,19 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 401,57 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -27,99 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Mongodb insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mongodb beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Mongodb bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

