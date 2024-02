MongoDB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mongodb-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 34,9 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält Mongodb eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Mongodb nach RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Mongodb mit einer Rendite von 96,42 Prozent deutlich darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,46 Prozent. Auch hier liegt Mongodb mit 99,87 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger-Sentiment: In den letzten zwei Wochen wurde über Mongodb besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Mongodb auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite von Mongodb liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 % in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.