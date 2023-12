MongoDB Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs von Mongodb hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 164,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 5,75 Prozent, was bedeutet, dass Mongodb eine Outperformance von +158,36 Prozent im Branchenvergleich verzeichnete. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Mongodb um 158,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Mongodb in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mongodb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 339,42 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 416,9 USD liegt somit deutlich darüber, was einem Unterschied von +22,83 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 383,04 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +8,84 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Mongodb-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Mongodb-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 13 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 330,47 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 416,9 USD einem potenziellen Rückgang von -20,73 Prozent entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Mongodb-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mongodb ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen und Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.