Moneysupermarket Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Moneysupermarket erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Dabei setzt sich die Bewertung aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was das Rating des Moneysupermarket-Wertpapiers aus dem letzten Monat als "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) bestätigt.

Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 7,1 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung durch die Analysten entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Moneysupermarket insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Moneysupermarket nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Die geringe Differenz von 0,44 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielte Moneysupermarket in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,53 Prozent, was einer Outperformance von +44,01 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite um 44,88 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Moneysupermarket in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhielt Moneysupermarket eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.