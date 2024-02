Moneysupermarket Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Moneysupermarket-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet. Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 260,43 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 251,2 GBP nur eine Abweichung von -3,54 Prozent aufweist. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (261,95 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -4,1 Prozent. Insgesamt wird die Moneysupermarket-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Moneysupermarket in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Moneysupermarket-Aktie einen Wert von 43,38 für den RSI7 (sieben Tage) und 58,04 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Moneysupermarket-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,55 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 94 Prozent liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen KGV-Wert von 315,34 auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.