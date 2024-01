Moneysupermarket Aktie: Jubelschreie!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Moneysupermarket wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Moneysupermarket-Aktie von 277,2 GBP eine Entfernung von +6,25 Prozent vom GD200 (260,89 GBP) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 274,3 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Moneysupermarket-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten schätzen die Moneysupermarket-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 288,75 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moneysupermarket 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.