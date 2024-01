Moneysupermarket Aktie: Ist es das gewesen?

Die Moneysupermarket-Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 259,73 GBP, was einer Abweichung von +5,11 Prozent zum Aktienkurs (273 GBP) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 272,46 GBP, was einer Abweichung von +0,2 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,11 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,04 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Moneysupermarket-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende ist Moneysupermarket mit einer Ausschüttung von 4,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (4,48 %) nur leicht höher zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,76, was 93 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (268,62) bewertet werden. Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.