Moneysupermarket Aktie: Bloß aufpassen!

Das Analyseunternehmen Moneysupermarket wird in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein positiver Eindruck, da die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für Moneysupermarket liegt bei 72,87, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 53,14 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Moneysupermarket mit einer Rendite von 46,82 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche zeigt sich eine deutlich bessere Entwicklung. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 240,8 GBP der Moneysupermarket-Aktie mit -7,38 Prozent Entfernung vom GD200 (260 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 259,82 GBP ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Moneysupermarket-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.