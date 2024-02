Money Express Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Money Express kürzlich intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Money Express gesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Money Express mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,76 % der IT-Dienstleistungsbranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 28,5 USD, was einer potenziellen Steigerung von 36,82 % entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Money Express ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,79 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,46 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

