Money Express Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Unternehmen Money Express weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche.

In Bezug auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Money Express bei 12 liegt, während der Branchendurchschnitt für "IT-Dienstleistungen" bei 61,38 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Analyse der Bewertungen von Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Money Express bei 28,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 29,78 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt neutrale Bewertung für Money Express basierend auf Dividendenrendite, Fundamentaldaten, Analystenbewertungen und Sentiment/Buzz.