Money Express Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Money Express-Aktie liegt derzeit bei 20,9 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,03 USD liegt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +0,62 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 21,15 USD, was einem Abstand von -0,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Money Express in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Die Analyse von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Money Express-Aktie aus den letzten zwölf Monaten ergab, dass 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein durchschnittliches Kursziel von 28,5 USD, was einem möglichen Anstieg um 35,52 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (21,03 USD) entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Money Express ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.