MoneyMax Services Aktie: So kann es weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Moneymax Services wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den vergangenen Tagen. Dies ergab eine neutrale Einschätzung durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Moneymax Services liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Moneymax Services-Aktie aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag von 0,24 SGD, was einem Unterschied von +9,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht, als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,22 SGD liegt mit einer Abweichung von +9,09 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Moneymax Services nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (4,55 % gegenüber 4,64 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.