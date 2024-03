MoneyMax Services Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Moneymax Services, ein Unternehmen im Bereich des Spezialität Einzelhandels, hat basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 4,55 % ausgeschüttet. Im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 4,69 % liegt sie damit um 0,14 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Moneymax Services-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,22 SGD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,23 SGD liegt. Dies stellt eine Abweichung von +4,55 Prozent dar und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe beim gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Moneymax Services eine Performance von 11,63 Prozent in den letzten 12 Monaten. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,58 Prozent, was einer Outperformance von +18,2 Prozent für Moneymax Services entspricht. Zusätzlich lag die mittlere Rendite im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei -6,58 Prozent, wobei Moneymax Services um 18,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass sowohl der RSI als auch der RSI25 auf "Neutral" eingestuft werden, was auf eine neutrale Gesamteinschätzung hinweist.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Moneymax Services in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Branchenvergleich Aktienkurs und Relative Strength-Index.