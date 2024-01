MoneyMax Services Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Aktie von Moneymax Services wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz und der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Moneymax Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,27 Prozent ab, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Moneymax Services mit einer Rendite von 20,35 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt sich eine sehr gute Entwicklung der Aktie, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab jedoch überwiegend negative Kommentare und Themen rund um Moneymax Services in den letzten zwei Tagen. Dadurch wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.