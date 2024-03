Monex Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Aktie von Monex berücksichtigt das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell weist der RSI einen Wert von 53,51 auf, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Monex mit einem Wert von 907 JPY betrachtet, was einer Entfernung von +39,12 Prozent vom GD200 (651,97 JPY) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 829,94 JPY auf, was wiederum als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Monex-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Monex-Aktie mit 33,15 bewertet, was 62 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Monex aktuell 2, was eine negative Differenz von -0,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Monex eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.