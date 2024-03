Monex Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI für Monex sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 53,45 Punkte, was darauf hindeutet, dass Monex momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Monex auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Monex besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Dividendenrendite von Monex beträgt derzeit 2,17 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Monex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 637,73 JPY lag. Mit einem letzten Schlusskurs von 915 JPY (+43,48 Prozent Unterschied) erhält die Aktie daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.