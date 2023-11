Moneta Gold Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Anleger-Sentiment für Moneta Gold ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine grüne Bewertung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sie ebenfalls hauptsächlich positives Interesse an der Aktie. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Moneta Gold liegt bei 54,55 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 44,64 Punkte und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält Moneta Gold in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Moneta Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine negative Bewertung. Der aktuelle Wert beträgt 1,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,86 CAD lag, was einem Unterschied von -20,37 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 0,83 CAD liegt, was einem Unterschied von +3,61 Prozent entspricht.

Zusammenfassend erhält Moneta Gold gemäß der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.