Moneta Gold Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Moneta Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Moneta Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Moneta Gold bei 0,75 CAD und ist inzwischen -8,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,47 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Moneta Gold liegt bei 57,14, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,75, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Moneta Gold-Aktie abgegeben, davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Moneta Gold vor. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 CAD, was ein Aufwärtspotential von 300 Prozent bedeutet, und somit eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Moneta Gold somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

