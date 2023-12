Mondi Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mondi liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,55 für "Papier & Forstprodukte" unter dem Durchschnitt (ca. 70 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Mondi bei 1537,5 GBP, was einer Abweichung von +9,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 hingegen +16,41 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

Im letzten Jahr konnte die Aktie von Mondi eine Rendite von 13,1 Prozent erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -16,32 Prozent für "Papier & Forstprodukte" einer Überperformance von 29,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mondi insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -2,28 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend kann die Aktie von Mondi aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien sowie im Vergleich zur Branche "Papier & Forstprodukte" als unterbewertet und vielversprechend angesehen werden.