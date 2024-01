Mondi Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Mondi hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 5,63 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,09 Prozent hatte, liegt Mondi mit 21,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 13,07 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1435,67 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mondi derzeit mit einem Wert von 74,75 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Mondi haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.