Mondi Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mondi war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Mondi insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich "Gut" ausfallen. Es gab keine neutralen oder schlechten Meinungen. Aktualisierte Analystenmeinungen zu Mondi aus dem letzten Monat liegen nicht vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 1502,5 GBP für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -2,28 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1537,5 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Mondi liegt bei 11,03 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 36,82 in der Branche "Papier & Forstprodukte". Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie von Mondi auf. Der RSI7 beträgt 30,67 und der RSI25 liegt bei 28,08, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.