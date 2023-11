Mondelez: Das wahre Kursziel liegt bei 69,13 EUR

Die Aktie von Mondelez wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 69,13 EUR, was einem Potenzial von +5,71% entspricht.

• Mondelez verzeichnet am 28.11.2023 ein Plus von +0,15%

• Mittelfristiges Kursziel für Mondelez beträgt 69,13 EUR

• Guru-Rating für Mondelez bleibt unverändert bei 4,38

Am gestrigen Tag stieg der Börsenkurs von Mondelez um +0,15%. Die Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen ergibt ein Plus von insgesamt +0,87%. Der Markt scheint aktuell relativ neutral zu sein.

Obwohl es unerwartet kam – die Analystenmeinungen sind einhellig optimistisch.

Derzeit sehen die Bankanalysten das mittelfristige Potenzial der Aktienkurse auf dem Niveau von 69,13 EUR. Wenn ihre Prognose zutrifft und sich das Unternehmen weiterhin stabil entwickelt , können Investoren mit einem Gewinnpotenzial in Höhe von +5.71% rechnen. Allerdings gibt es auch einige Fachleute an den Finanzmärkten , die diese Einschätzung nicht teilen wollen .

Insgesamt bewerten dreizehn Analysten die Aktie als “stark kaufen” und sieben weitere Experten sind eher “optimistisch”. Vier Akademiker haben eine neutrale Haltung eingenommen und halten ihre Position (“halten”).

Somit ist der Anteil der Analysten, die immer noch optimistisch auf Mondelez schauen, groß – 83.33%.

Ein weiteres positives Signal ist das konstant hohe Guru-Rating von 4,38.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Mondelez-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mondelez jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Mondelez Aktie

Mondelez: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...