Mondelez: Ein starkes Kurspotenzial von 79,11 EUR

Die Aktie von Mondelez wurde kürzlich von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 79,11 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +27,85%. Die jüngste Entwicklung zeigt jedoch einen schwachen Trend.

• Am 06.10.2023 legte die Mondelez-Aktie um +0,26% zu.

• Das aktuelle Kursziel beträgt 79,11 EUR.

• Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich auf +72,73%.

In den vergangenen fünf Handelstagen musste die Aktie einen Verlust in Höhe von -4,75% hinnehmen. Trotzdem sind elf Bankanalysten der Ansicht, dass es sich lohnt, in das Unternehmen zu investieren und bewerten es daher als “starken Kauf”. Fünf weitere Analysten sehen Potenzial für eine Investition und empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktien (“Kauf”). Sechs Experten halten ihre Bewertung neutral (“halten”).

