Mondelez: Prognose für Kursziel von 74,24 EUR erhöht

Die Aktie von Mondelez wird derzeit nach Meinung einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 74,24 EUR – eine Steigerung um +10,21% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 28.06.2023 lag die Entwicklung von Mondelez bei -0,18%

• Das aktuelle Kurspotential beträgt +10,21%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Mondelez einen Rückgang um -0,18%. Insgesamt zeigt sich jedoch eine stabile Entwicklung mit einem Plus von +0,07% in den letzten fünf Tagen.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind viele Experten optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Konkret sprechen sich zehn Analysten für einen starken Kauf aus und weitere fünf Experten halten sie immerhin noch für kaufenswert. Fünf weitere bewerten sie...