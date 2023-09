Mondelez: Potenzial zur Wertsteigerung - Kursziel bei 77,77 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Mondelez momentan unterbewertet und weist ein deutliches Potenzial zur Wertsteigerung auf.

• Am 14.09.2023 fiel der Kurs um -0,46%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 77,77 EUR

• Das Guru-Rating liegt nun bei 4,23 nach vorherigem Wert von ebenfalls 4,23

Am gestrigen Tag zeigte sich eine rückläufige Entwicklung des Aktienkurses von Mondelez um -0,46%. Jedoch verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Aufschwung von +1,94%, was ein relativ optimistisches Signal für den Markt darstellen könnte.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Mondelez beläuft sich im Durchschnitt auf 77,77 EUR – damit besteht aktuell ein Potenzial zur Wertsteigerung von +17,41% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des positiven...