Mondelez: Potenzial von fast 10% - Kursziel bei 74,34 EUR

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Mondelez konnte gestern einen leichten Zuwachs von +0,36% verzeichnen. Damit ergibt sich in der Gesamtheit der letzten fünf Handelstage eine positive Bilanz von +0,59%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist neutral.

Nach Meinung mehrerer Bankanalysten wird die Mondelez-Aktie jedoch unterschätzt und ihr wahres Kurspotenzial liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 74,34 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet sich für Investoren ein Plus an Rendite in Höhe von fast 10%. Momentan sind allerdings nicht alle Experten dieser Ansicht aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf raten dazu. Fünf weitere Experten sprechen sich für das Halten aus während nur einer den Verkauf empfiehlt. Insgesamt zeigt dies eine...