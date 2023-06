Mondelez: Potenzial für Kursgewinne

Die Aktie von Mondelez wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 74,34 EUR, was einem potenziellen Anstieg um +9,64% entspricht.

• Am 23.06.2023 legte die Mondelez-Aktie um +0,60% zu.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14.

• Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 15 den Kauf der Aktie.

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine neutrale Trendentwicklung mit einem Gesamtanstieg von +0,83%. Obwohl nicht alle Analysten einig sind in ihrer Einschätzung des Unternehmens und seiner zukünftigen Entwicklung an der Börse, ergibt sich aus den Bewertungen doch eine positive Grundhaltung gegenüber dem Unternehmen.

Das “Guru-Rating” zur Beurteilung der langfristigen Performance im Verhältnis zum Markt ist stabil geblieben und liegt unverändert bei 4,14....