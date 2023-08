Mondelez: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von Mondelez ist derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von 76,56 EUR bedeutet ein Potenzial für Investoren von +14,99%.

• Am 16.08.2023 stieg die Aktie um +0,46%

• Der Guru-Rating bleibt bei 4,23

• Von insgesamt 22 Analysten empfehlen 16 den Kauf oder das Halten der Aktie

Gestern legte Mondelez am Finanzmarkt um +0,46% zu. Insgesamt beträgt der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen -1,50%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Allerdings haben Bankanalysten eine positive Einschätzung und sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 76,56 EUR hat. Dies würde einem Anstiegspotenzial von fast +15% entsprechen.

Von insgesamt 22 Analysten bezeichnen elf die Aktie als starken Kauf und fünf weitere als optimistisches Kauf-Rating....