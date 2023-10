Mondelez: Marktbewertung unterbewertet - Kursziel 79,47 EUR

Nach Einschätzung von Analysten ist die Aktie von Mondelez derzeit nicht richtig bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel bei 79,47 EUR und damit um +21,41% über dem aktuellen Kurs.

• Gestriges Ergebnis von Mondelez: +0,03%

• Durchschnittliches Guru-Rating von Mondelez nun bei 4,23 nach zuvor ebenfalls 4,23

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Mondelez eine positive Entwicklung um +0,03%. Damit ergibt sich für die gesamte Woche ein Rückgang um -1,00%, was auf einen neutralen Trend am Markt hindeutet.

Obwohl die Stimmung auf Seiten der Analysten positiv bleibt und das durchschnittliche mittelfristige Kursziel weiterhin bei 79.47 Euro liegt (+21.41%), gibt es auch kritische Stimmen bezüglich des neutralen Trends in den vergangenen Tagen.

Aktuell empfehlen insgesamt elf Bankanalysten den Kauf der Aktie und fünf weitere...