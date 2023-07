Mondelez: Kursziel bei 74,30 EUR - Analysten sehen großes Potenzial

Die Aktie von Mondelez hat in jüngster Zeit an Wert verloren und erfuhr gestern eine Kursentwicklung von -0,41%. Dies führt zu einem Gesamtverlust von 1,93% in einer Woche. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Potenzial noch nicht ausgeschöpft wurde.

Das mittelfristige Kursziel für Mondelez liegt bei 74,30 EUR. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, könnten Investoren ein Potential von +13,43% erwarten. Zu diesem Ergebnis kommen durchschnittlich elf Analysten.

Von diesen Experten empfehlen 72,73% den Kauf der Aktie oder betrachten sie zumindest als aussichtsreich. Vier Analysten halten das Rating “Kauf”, fünf weitere geben ein “Halten” ab und nur einer hält einen Verkauf für angebracht.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Derzeit bietet die Aktie von Mondelez ein...