Mondelez: Kursziel bei 73,93 EUR - Experten sehen Potenzial von +15,20%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Mondelez an der Börse einen Rückgang um -0,26%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -2,98%, was für eine momentane skeptische Stimmung am Markt spricht.

Dennoch geht das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 73,93 EUR in Richtung einer positiveren Entwicklung. Sollte diese Vorhersage Realität werden, könnten Investoren ein Potential von +15,20% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sind nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung eher pessimistisch.

Neben den 11 Experten mit starkem Kauf-Rating gibt es auch optimistische Stimmen (5) mit “Kauf”-Rating sowie neutrale Bewertungen (5) als “Halten”. Doch ein Analyst bleibt weiterhin negativ eingestellt und empfiehlt einen Verkauf. Insgesamt liegt der Anteil positiv...