Mondelez: Kursziel bei 68,86 EUR

Die Aktie von Mondelez wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 68,86 EUR und somit -2,91% unter dem aktuellen Wert.

• Mondelez verzeichnete am 10.05.2023 einen Rückgang um -0,15%

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings stieg auf 4,29 von zuvor 4,24

Am gestrigen Handelstag sank die Aktie von Mondelez um -0,15%. Insgesamt konnte jedoch eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von 1,08% beobachtet werden.

Aktuell ist das mittelfristige Kursziel für Mondelez bei 68,86 EUR angesetzt. Dieser Einschätzung folgen zwölf Analysten und empfehlen den Kauf der Aktie. Elf weitere Experten teilen diese optimistische Haltung und bewerten sie ebenfalls mit “Kauf”. Fünf weitere halten sich neutral zur Aktie (“halten”). Keiner der Analysten stuft die Aktie als...