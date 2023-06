Mondelez: Kurspotenzial von 8,89% - Zielwert bei 75,09 EUR

Die Aktie von Mondelez ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +8,89% vom aktuellen Wert entfernt.

• Mondelez legte am 02.06.2023 um +0,82% zu

• Das Kursziel beträgt 75,09 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,23

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Mondelez ein Plus von +0,82%. Die letzten fünf Handelstage ergaben jedoch einen Gesamtverlust von -1,22%. Daraus lässt sich schließen: Der Markt zeigt gegenwärtig eine eher pessimistische Tendenz.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls gestaltet sich recht einheitlich.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beläuft sich auf 75,09 EUR und wird im Schnitt aller Bankanalysten erwartet. Sollten sie damit Recht behalten, so ergibt sich für Investoren in Mondelez eine Chance auf Gewinn in Höhe von...