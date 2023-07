Mondelez: Investitionspotenzial von +10,03% mit Kursziel 73,16 EUR

Am gestrigen Tag hat die Mondelez Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,14% verzeichnet. Dies führte zu einem positiven Trend in den vergangenen fünf Handelstagen mit einer Summe von +2,84%. Die Analysten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie aktuell nicht angemessen bewertet wird.

Das mittelfristige Kursziel für Mondelez beträgt 73,16 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten und das Ziel erreicht wird, könnte dies ein Investitionspotential von +10,03% eröffnen. Obwohl einige Analysten optimistisch bleiben und die Aktie als starken Kauf empfehlen (72%), teilen andere diese Einschätzung nicht.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating bei 4.18 unverändert und bestätigt damit eine positive Stimmung um die Aktie herum.