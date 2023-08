Mondelez International: Quartalsbilanz-Prognose verspricht 13,90% Umsatzsteigerung und Gewinnzuwachs

Mondelez International Inc., ein weltweit führender Lebensmittelkonzern mit Sitz in Chicago, wird in 71 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen präsentieren wird und wie sich die Mondelez-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Mondelez-Aktie rund 92,52 Mrd. EUR. In den nächsten Wochen warten Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis des Unternehmensberichts. Laut Datenanalyse deuten vorläufige Schätzungen auf einen starken Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte Mondelez einen Umsatz von 7,13 Mrd. EUR, während nun mit einem Anstieg um +13,90 Prozent auf 8,12 Mrd. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um...