Mondelez International: Aktionäre erwarten Quartalszahlen und Prognosen für 3.Quartal

In rund 104 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Mondelez International, Inc., mit Hauptsitz in Chicago, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Mondelez-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 87,65 Mrd. Euro werden Anleger gespannt auf die neuen Quartalszahlen warten. Analysten gehen davon aus, dass Mondelez im Vergleich zum Vorquartal stark zulegen wird. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,91 Mrd. Euro. Die Schätzungen basierend auf Datenanalysen deuten nun auf einen Umsatzsprung um +11,20 Prozent hin und prognostizieren einen Umsatz von 7,68 Mrd. Euro für dieses Quartal. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +6,80 Prozent...