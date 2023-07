Mondelez: Bankanalysten sehen ein Kursziel von 74,24 EUR

Mondelez konnte gestern im Finanzmarkt keinen Erfolg erzielen und verlor -1,21%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage sank die Aktie um -1,29%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Analysten zeigt jedoch ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +13,13% bei einem aktuellen Kursziel von Mondelez in Höhe von 74,24 EUR. Derzeit empfehlen 11 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 5 bezeichnen sie als kaufenswert aber ohne Euphorie. Die Bewertungen “halten” und “verkaufen” wurden jeweils an 5 bzw. einen Analysten vergeben.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 unverändert positiv und entspricht somit weiterhin dem starken Kaufempfehlungsniveau ALT.