Mondelez-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Mondelez-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 71,35 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 70,85 USD weicht somit um -0,7 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (73,11 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 70,85 USD eine Abweichung von -3,09 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Mondelez zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass Mondelez aktuell ein normales Maß an Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mondelez derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -5,89 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Mondelez eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, führt zu einem insgesamt positiven Ergebnis. Von insgesamt 9 Bewertungen liegen 9 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mondelez liegt bei 82,88 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 16,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

