Mondelez: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 74,30 EUR

Die Aktie von Mondelez hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,14% nachgegeben. Am gestrigen Tag verlor sie zusätzlich -0,09%. Eine Entwicklung, die am Markt pessimistische Stimmung aufkommen lässt.

Doch die Experten sind anderer Meinung: Im Durchschnitt erwarten sie ein mittelfristiges Kursziel von 74,30 EUR – ein Pluspotenzial von +13,23%. Die Einschätzungen der Analysten sind dabei weitgehend positiv: So empfehlen derzeit 11 Fachleute den Kauf der Aktie und weitere fünf setzen auf “halten”. Fünf weitere bewerten das Papier optimistisch mit “Kauf”.

Das Guru-Rating für Mondelez war zuvor bereits stark und bleibt mit einem Wert von 4,18 weiterhin stabil. Insgesamt ist demnach eine deutliche positive Einschätzung für die Aktie zu erkennen.