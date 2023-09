Mondelez: Analysten sehen Potenzial von rund 19 Prozent

Die Aktie von Mondelez wird nach Expertenmeinung derzeit unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,75 EUR und damit um +19,44% höher als der aktuelle Kurs.

• Mondelez: Am 07.09.2023 mit einem Plus von 0,21%

• Mittelfristiges Kursziel bei 77,75 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,23 nach zuvor ebenfalls 4,23

Am Dienstag legte die Aktie des Lebensmittelkonzerns an der Börse um +0,21% zu und schloss somit eine Woche mit einem Verlust von -2,00% ab. Die Stimmung am Markt scheint dadurch eher pessimistisch.

Aktuell sehen die meisten Bankanalysten ein großes Potenzial in der Mondelez-Aktie und geben dem Unternehmen ein mittelfristiges Kursziel von rund 77 EUR. Von insgesamt elf Analysten empfehlen neun einen Kauf der Aktien.

Fünf weitere Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und raten zum Halten...