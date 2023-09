Mondelez: Analysten sehen ein Kurspotenzial von 19,46%

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Mondelez hat am gestrigen Handelstag eine leichte Abwärtsbewegung von -0,26% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen neutralen Trend mit einem Plus von 0,19%. Doch was ist die Meinung der Bankanalysten?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Mondelez bei 77,75 EUR gesehen. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +19,46%, falls die Analysten Recht behalten sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie eher als neutral.

Insgesamt haben sich elf Analysten klar für einen Kauf ausgesprochen und weitere fünf empfehlen den Erwerb der Wertpapiere. Sechs Experten halten es hingegen für sinnvoll, erst einmal abzuwarten. Damit sind immerhin noch +72,73% der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Als...